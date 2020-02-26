РИАМО - 26 фев. При министерстве строительного комплекса Московской области создано государственное казенное учреждение «Дирекция заказчика капитального строительства», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В результате создания дирекции в регионе появится единая служба, отвечающая за полный цикл строительства и наделенная функциями государственного заказчика и застройщика. Это позволит повысить эффективность контроля за строительством и оперативно принимать необходимые управленческие и административные решения», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По его словам, на контроле учреждения будут объекты, возведение которых ведется за счет средств бюджета.

Дирекция заказчика капстроительства создана в результате объединения ГКУ «Управление контроля за строительством» и ГБУ Московской области «Центр сопровождения торгов». Учредителем дирекции от имени региона выступает министерство строительного комплекса Московской области.