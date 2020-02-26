РИАМО - 26 фев. Президент России Владимир Путин поддержал идею дополнить Конституцию РФ нормой об уважении к людям труда, передает ТАСС.

С данным предложением председатель Профессионального союза работников АПК Наталья Агапова выступила на встрече президента с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию.

«На самом деле я с вами согласен. С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны – это основной закон, и если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые само государство предпринимает для развития социальной сферы», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что уважение к труду упоминалось в Конституции Советского Союза, но данный постулат был вычеркнут в 1993 году.

Агапова отметила, что вопрос об уважении к труду сегодня никак не оговорен в Конституции: там только указывается, что труд свободен. По ее мнению, добавление предложенного пункта даст импульс к переговорам работников и работодателей, которые часто позволяют себе отклонения от МРОТ.

Ранее президент одобрил дату 22 апреля для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.