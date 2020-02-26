РИАМО - 26 фев. Эксперты Роскачества проверят слаймы – популярные детские игрушки из вязкого желеобразного материала – на содержание токсичных веществ, сообщает Федеральное агентство новостей.

В рамках исследования будут закуплены слаймы порядка 20 брендов. Изучаться будет «тянучка» как российского, так и зарубежного производства. Слаймы проверят по 50 показателям, включая содержание цинка, свинца, формальдегида, этилового спирта, интенсивность запаха и внешний вид.

«Одна из основных задач – оценить состав слаймов и проверить их безопасность. Будет установлено, есть ли в составе популярных игрушек токсические вещества, способные вызвать ожог, раздражение кожи или дыхательных путей, а также аллергию, отравление и воспаление тонкой кишки», – говорится в сообщении.

Результаты исследования будут подведены ко Дню защиты детей, 1 июня.

Слаймы впервые были выпущены в США в 1976 году. Сейчас они популярны у детей по всему миру, включая Россию.