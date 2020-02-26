РИАМО - 26 фев. Президент России Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию норму, которая предусматривает запрет на фальсификацию истории и запрет на приуменьшение важности подвига народа при защите Отечества, сообщает ТАСС.

В среду прошла встреча Путина с рабочей группой по поводу подготовки изменений в Конституцию. Президент отметил, что попытки исказить историю, украв у страны победу во Второй мировой войне, совершаются, но этого допускать нельзя.

«Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет», - сказал Путин.

Он также дал комментарий по поводу выступления члена рабочей группы, председателя думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова. По словам депутата, в Конституции планируют прописать, что страна помнит своих героев и защищает историческую правду, а также не допускает искажения и подмены истории, умаления важности подвига народа при защите Отечества.

Путин подчеркнул, что не раз поднимал этот вопрос. Глава государства поддержал предложение рабочей группы заострить внимание на защите исторической правды.