РИАМО - 26 фев. На предприятиях общественного питания в Серпухове для профилактики коронавируса ввели режим усиленной дезинфекции, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В связи со сложившейся ситуацией в КНР, связанной с эпидемией коронавируса, а также в целях недопущения распространения заболевания на территории Подмосковья в городских округах Серпухов, Пущино и городском округе Чехов было выдано предписание об организации на объектах общепита профилактических и дезинфекционных мероприятий по предотвращению коронавируса», – говорится в сообщении.

Мероприятия необходимо осуществлять до стабилизации эпидемиологической ситуации.

На руководителей организаций торговли и общественного питания возлагается обязанность по обеспечению контроля за выполнением профилактических и дезинфекционных мероприятий.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь подтвердилась у 81 тысячи человек. Порядка 2,7 тысячи пациентов скончались, свыше 30 тысяч человек вылечились.