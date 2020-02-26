РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 фев. Жительница подмосковных Люберец пожаловалась на большую лужу у детского сада на улице Шевлякова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в гимназии №20 Люберец прошла ежемесячная встреча главы городского округа Владимира Ружицкого с жителями по обсуждению насущных вопросов, на которой одна из присутствующих пожаловалась на плохое содержание территории возле детсада по адресу: улица Шевлякова, дом №11.

«Мой заместитель Василий Власов должен проехать на место и попытаться разобраться. А начальник управления территориальной политики и соцкоммуникаций Дмитрий Баранов пусть возьмет этот вопрос на контроль», – сказал Ружицкий.