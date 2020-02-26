РИАМО - 26 фев. В столичном Шереметьеве благополучно сел пассажирский самолет Superjet, командир которого решил вернуться в аэропорт вылета из-за вибрации в двигателе, сообщает «Интерфакс».

Рейс SU1204 из Москвы в Пермь выполняла компания «Аэрофлот». Всего на борту было около 80 человек.

«Воздушное судно совершило штатную посадку», – сказал информированный источник.

По его словам, через несколько минут после взлета в самолете возникла вибрация в одном из двигателей, в связи с этим первый пилот решил вернуться в Шереметьево.