РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина взяла на личный контроль вопрос предоставления квартиры участнице Великой Отечественной войны Татьяне Щедриной, которая сейчас живет с сыном-инвалидом, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Хаймурзина в среду провела личный прием граждан. С различными вопросами к главе округа обратились 6 горожан, относящихся к льготным категориям граждан. Так, Ольга Медведенко пришла от имени своей матери – участницы Великой Отечественной войны Татьяны Щедриной. Женщина 1921 года рождения живет в однокомнатной квартире с сыном-инвалидом и мечтает о собственном жилье.

«Мы рассмотрим возможность предоставления отдельного жилья. В пятницу (28 февраля – ред.) с вами должны связаться из имущественного блока», – сказала Хаймурзина.

Она взяла этот вопрос под личный контроль.

Кроме того, Хаймурзина дала поручение начальнику управления по социальным вопросам Эльмире Кавалерской организовать для ветерана краткосрочную госпитализацию в лечебное учреждение для прохождения диспансеризации.

Еще одна посетительница Анастасия Панкратова пришла к главе округа с благодарностью. Летом минувшего года она также на личном приеме просила руководителя муниципалитета об устройстве в Красногорске скейтпарка. В городском округе была площадка для экстремальных видов спорта, однако со временем покрытие на ней пришло в негодность.

В данный момент, по словам женщины, проект парка уже готов. В него включили пожелания райдеров – тех, кто катается на досках, самокатах и велосипедах . В Красногорске порядка 600 детей и взрослых занимаются на этих спортивных снарядах. В парке, площадь которого около 1,2 тысячи квадратных метров, предполагаются зоны для новичков и опытных спортсменов.

«Все технические параметры мы согласовали. На следующей неделе объявляем конкурсные процедуры. Думаю, что уже в мае (2020 года – ред.) сможем выходить на работы», – отметила принявшая участие в приеме начальник управления благоустройства администрации округа Антонина Ларина.