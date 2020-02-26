РИАМО - 26 фев. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции страны норму о доступности медицинской помощи для граждан, которую должны обеспечивать местные органы власти в рамках своей компетенции, сообщает ТАСС.

В среду президент обсудил основные изменения в главный закон страны на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

«Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, – доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда не было (в основном законе - ред.), так что – спасибо», – сказал Путин, комментируя выступление главы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Глава государства назвал совершенно уместным упоминание в Конституции обязанностей низшего звена власти в этой сфере.

Президент также выразил надежду, что исчезнет «определенный разрыв в сфере публичной власти» между местным самоуправлением и государственным уровнем, «когда вопросы образования и того же первичного звена здравоохранения оставались как бы непонятно за кем».

Ранее Путин заявил, что рабочая группа по разработке поправок в Конституцию получила порядка 900 предложений. Кроме того, российский лидер согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года.