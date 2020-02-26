РИАМО – 26 фев. Пожар произошел в жилом доме на улице Свободы в Москве, спасатели вывели из горящей квартиры двух человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Информация о возгорании поступила столичным спасателям в 18:29. На месте происходило горение на четвертом этаже жилого дома.

«В ходе тушения пожара из горящей квартиры двух человек доставили в карету скорой медицинской помощи для осмотра. Открытое горение ликвидировано», – говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.