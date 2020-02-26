РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. В подмосковном Подольске в 2020 году могут провести переразметку пяти участков дорог, соответствующие проекты были направлены в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в среду прошло заседание комиссии по дорожному хозяйству и транспорту общественной палаты округа и рабочей группы общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В ходе мероприятия заместитель руководителя экспертного центра «Пробок.нет» Андрей Мухортиков представил проект переразметки центральных улиц округа для улучшения дорожной ситуации и увеличения пропускной способности.

«Проект переразметки улицы Кирова и участков дорог на проспекте Ленина и проспекте Юных Ленинцев был подготовлен давно. Ранее была реализована часть проекта – от улицы Стекольникова до улицы 50 Лет ВЛКСМ. Она оказалась эффективной. Пришло время реализовать проект от улицы 50 Лет ВЛКСМ до Октябрьского проспекта, добавив несколько карманов для левых поворотов с сохранением количества полос для движения прямо. Это позволит повысить пропускную способность на 30%. Сейчас этот материал передан в министерство, а после принятия решения на комиссии по безопасности дорожного движения должны быть выделены ресурсы на реализацию», – сказал Мухортиков.

Он отметил, что в рамках проекта планируется провести переразметку четырех перекрестков от проспекта Ленина до проспекта Юных Ленинцев и большого участка автодороги по улице Кирова. Для проведения работ будут необходимы небольшие ресурсы, поэтому реализация возможна в 2020 году.