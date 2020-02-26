РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Очередную встречу с жителями по вопросам реконструкции Октябрьского проспекта планируют провести в Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в гимназии №20 Люберец прошла ежемесячная встреча главы городского округа Владимира Ружицкого с жителями по обсуждению насущных вопросов. На ней один из жителей попросил организовать еще одну встречу по вопросу реконструкции Октябрьского проспекта.

«Как только будет готова визуализация проекта, а это примерно две недели, мы соберем новую встречу», - сказал Ружицкий.