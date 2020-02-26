РИАМО - 26 фев. Президент РФ Владимир Путин назвал обоснованным закрепление в Конституции России положений об особом отношении к детям, сообщает ТАСС.

В среду президент встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить основной закон положениями о том, что власти страны обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей. Она также предложила ввести в Конституцию норму о детях как о «важнейшем достоянии России».

«Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям», – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что положение о детях станет «нравственным началом», которое способно объединить страну.