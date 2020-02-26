РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении велосипеда, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 46-летней местной жительницы о том, что неизвестный совершил хищение велосипеда. Общая сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.