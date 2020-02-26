РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. В парке имени Талалихина в Подольске 27 февраля пройдет бесплатное занятие для пенсионеров по скандинавской ходьбе, сообщается на сайте администрации округа.

Бесплатные занятия скандинавской ходьбой проходят в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина каждый вторник и четверг. Мероприятие организовано в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

«Очередное занятие пройдет в четверг, 27 февраля, с 10:00 до 11:00. Принять участие в нем могут подольчане пенсионного возраста – мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Спортивную прогулку проводит тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев. Телефон для справок: 8(964)511-68-33», – говорится в сообщении.

Реализация губернаторского проекта «Активное долголетие» на территории городского округа Подольск стартовала 1 октября 2019 года. На базе спортивных учреждений и учреждений культуры округа работает ряд площадок, где ежедневно проводятся мероприятия для лиц пожилого возраста – занятия йогой, скандинавской ходьбой, плаванием, лечебной гимнастикой, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, хореографии, хоровому пению, организовываются экскурсии по историческим местам Подмосковья и многое другое.