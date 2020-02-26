РИАМО - 26 фев. Поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева вручили солисту оркестра «Московия» центра творчества «Московия» из Долгопрудного Алексею Гордице.

«Уважаемый Алексей Дмитриевич! Поздравляю Вас с победой в финале международного конкурса Crescendo Competition - 2020! Вы блестяще выступили и покорили слушателей. Сыграть в «Карнеги-холле» – важное событие для любого музыканта, но пусть для Вас это будет только началом. Уверен, впереди ждут новые победы и концерты по всему миру», - говорится в поздравительном адресе.

Губернатор также пожелал Гордице, чтобы он реализовал все задуманное в музыке и других делах. Также Воробьев пожелал музыканту счастья и вдохновения.

Житель Долгопрудного Алексей Гордица родился в 2004 году, он занимается в центре творчества «Московия» с 2010 года. Музыкант освоил образовательную программу по классу балалайки и занимается по классу аккордеона.

Алексей Гордица является ведущим солистом Образцового детского коллектива оркестра «Московия», активно участвует в конкурсах и фестивалях различного уровня и является лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

В ноябре 2019 года музыкант успешно прошел отборочный этап международного конкурса Crescendo Competition - 2020 и был приглашен выступать в «Карнеги-холле» в Нью-Йорке в феврале этого года. Ежегодно на этот конкурс поступают тысячи заявок от музыкантов со всего мира.