РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Реконструкцию Старосимферопольское шоссе в Подольске планируют провести в 2025 году, на данные работы выделят более 9 миллиардов рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» советник министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Юрий Шутов.

В администрации Подольска в среду прошло заседание комиссии по дорожному хозяйству и транспорту общественной палаты округа и рабочей группы общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Главным вопросом на повестке дня была реконструкция Старосимферопольского шоссе, обеспечивающего подъезд к Подольску со стороны Москвы через город Щербинку.

«По вопросу реализации проекта «Реконструкции подхода к Подольску (Старосимферопольское шоссе)» отмечу, что соответствующее постановление было утверждено в 2015 году. Однако по последним корректировкам ремонтные работы планируется начать в 2025 году. На это будет выделено около 9,5 миллиарда рублей», - сказал Шутов.

Он отметил, что корректировку проекта планируется провести в 2021 году.