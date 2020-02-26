РИАМО - 26 фев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утверждены новые правила применения оружия при охране государственной границы в воздушном пространстве, передает Газета.ru.
Согласно постановлению, самолетами-нарушителями считаются все воздушные суда, пересекающую воздушную границу РФ с нарушением установленных правил.
При этом сначала российские экипажи должны будут начать радиообмен с нарушителем. Кроме того, ВКС должны подать визуальные сигналы и принудить борт покинуть воздушное пространство России.
Если же самолет захвачен, то военные должны принудить его к посадке на специальных аэродромах. При отказе ВКС имеют право открыть огонь по лайнеру, но только если на борту нет заложников.
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