РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. В соревнованиях по стрельбе из боевого оружия среди силовых и административных структур Люберец первое место заняли сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», говорится в сообщении МУ МВД.

В рамках патриотической акции «Неделя мужества» в МУ МВД России «Люберецкое» организованы и проведены соревнования по стрельбе из боевого оружия среди силовых и административных структур городского округа Люберцы. В соревнованиях приняли участие пять команд: сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», Росгвардии, МЧС, представители администрации горокруга и члены Общественного совета при МУ МВД.

«Участники согласно жеребьевке делали три пробных и 10 зачетных выстрелов из положения стоя по спортивной мишени с дистанции 20 метров. Время выполнения на зачетную серию - 10 минут. Командное место определялось по наибольшему количеству заработанных очков. По итогам соревнований 1 место заняли сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», 2 - сотрудники Росгвардии, 3 - члены Общественного совета при МУ МВД», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия заместитель начальника МУ МВД полковник внутренней службы Сергей Ретюнский поздравил победителей и вручил памятные кубки и грамоты.