РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя с 99 граммами героина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску в ходе оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов на проспекте Юных Ленинцев выявили 40-летнего ранее судимого местного жителя.

«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него один полимерный сверток с порошкообразным веществом. Результаты химического исследования показали, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общий вес составляет 99 граммов», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении подозреваемого Подольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.