РИАМО - 26 фев. Реконструкцию одного из важнейших центров притяжений на севере Москвы — кинотеатра «Будапешт» — завершат в 2020 году, объект превратится в современный многофункциональный общественно-культурный центр, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В обновленном центре разместятся супермаркет, аптека, ресторан, кафе, детский развлекательный центр, салон красоты, отделение банка. Также будет обустроен многозальный кинотеатр.

«В настоящее время в здании идут фасадные и внутренние отделочные работы, осуществляется монтаж внутренних инженерных систем, устройство теплосети», – говорится в сообщении.

Сейчас объект готов на 70%. Площадь обновленного культурного центра составит 18,96 тысячи квадратных метров, а высота – 24,3 метра. Планируется, что работы завершат летом 2020 года.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин посетил шоу-рум «Новый московский стандарт поликлиник» в Бибирево. В ходе визита была затронута тема реализации программы «Мой район».

Кроме реконструкции кинотеатра «Будапешт», в число важных мероприятий программы в районе Бибирево на предстоящие годы вошли: реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, строительство бассейна на улице Лескова и строительство ФОКа с бассейном на Алтуфьевском шоссе.

Также запланировано обустройство новой прогулочной зоны «Бибирево life» на улице Мелиховская и комплексного заказника «Алтуфьевский». В Бибирево, помимо этого, намерены провести капремонт филиала № 4 Диагностического центра № 5. В планах благоустройство 71 двора, территорий двух школ и одного детского сада.