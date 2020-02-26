РИАМО - 26 фев. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы юго-востока Москвы, которая во время ссоры ранила знакомого ножницами, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел ночью 25 февраля на улице Гурьянова.

«Задержана хозяйка квартиры, которая в ссоре нанесла ножницами удар в грудь мужчине 1987 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Пострадавшего доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением груди и повреждением внутренних органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщине выдали подписку о невыезде.