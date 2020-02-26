РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Шесть команд школьников из подмосковных Люберец сыграли в экологическую настольную игру «Хранители Земли», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В среду в лицее №4 состоялась обучающая экологическая игра «Хранители Земли». Это уникальная игра-стратегия, которая учит детей бережному отношению к природе и цивилизованному обращению с отходами. Ее организовали и провели для люберецких школьников специалисты центра экономии ресурсов, региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» и управление по охране окружающей среды администрации Люберец.

«В игре приняли участие 6 команд. Это ученики 7 и 8 классов гимназии №1 ,лицея №4, Инженерной школы №6, школы №7, лицея №42 ,гимназии №44. В настольной командной игре «Хранители Земли» игроки противостоят не друг другу, а испытаниям, которые она им моделирует. Вместе они принимают решения, как нейтрализовать экологические угрозы и сделать мир более здоровым и чистым», - говорится в сообщении.

Особое место в игре уделяется раздельному сбору и переработке вторичных ресурсов.