РИАМО - 26 фев. Депутаты Мосгордумы считают необходимым приравнять кадастровую стоимость объекта недвижимости к публичной оферте государства, данная мера предложена в качестве экономического регулятора, сообщила журналистам в среду председатель комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

«Была высказана идея о том, чтобы прийти к обсуждению идеи приравнять кадастровую стоимость к публичной оферте государства. Если государство дает соответствующую оценку объекту, значит, оно должно быть готово выкупить объект, если собственник хочет это сделать», - сказала Николаева.

Она пояснила, что в этом случае государству будет невыгодно завышать кадастровую стоимость. Кроме того, предпринимателю будет выгодно платить налоги, когда он знает, что в крайнем случае может продать свой объект государству, которое будет обязано купить эту недвижимость.

«Кстати, для приобретения тех объектов, которые необходимы для реализации развития города, тогда тоже не будет возникать каких-либо судебных споров, потому что будет публичная оферта, заранее озвученная предпринимателем», - отметила депутат.

Николаева также высказала мнение, что у предложенной законодательной инициативы есть шанс на принятие, при этом сначала потребуется провести серьезное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами.