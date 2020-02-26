РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в среду в ходе личного приема граждан в Балашихе пообещал оказать содействие в получении субсидий на улучшение жилищных условий многодетной матери, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы парламентария.

Мама восьмерых детей Елена Винокурова рассказала, что они вдесятером живут в квартире площадью 100 квадратных метров и не могут получить субсидию на улучшение жилищных условий, по соцнорме учета жилья не имея права принять участие в программе. Она отметила, что переехать в Шатуру, где им предлагают земельный участок, они не могут, так как на строительство своего дома нужны немалые средства, также дети учатся в Балашихе и Москве.

«Многодетные семьи Балашихи не могут получить земельные участки в муниципалитете (нет свободной земли), при этом не могут и улучшить свои жилищные условия. Обязательно проработаем данный вопрос с профильным комитетом Мособлдумы», - сказал Ефимов.

По его словам, если существующие нормы не работают, значит, в них нужно вносить поправки, приближать к существующим реалиям.

В ходе личного приема парламентарий также рассмотрел вопросы приватизации жилья. Начальник отдела приватизации и оформления договоров правового управления администрации Балашихи Галина Похолок, которая присутствовала на приеме, рассказала о порядке сбора и оформления документов для заключения договора социального найма и затем уже приватизации наследуемого жилья.

Всего на прием к Ефимову пришли шесть человек. Вопросы также касались порядка усыновления, оказания материальной помощи, работы автотранспорта в микрорайоне Ольгино и жилищных вопросов.