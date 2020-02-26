РИАМО - 26 фев. В Подмосковье в настоящий момент прорабатывается вопрос о создании антимонопольного законопроекта о конкуренции на рынках, сообщил в среду президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов.

«Сейчас законодательство отрегулировано на российском уровне. Но встает вопрос, что делать в субъекте федерации? Мы вместе с ФАС Московской области, вместе с комитетом (по конкурентной политике - ред.) сейчас прорабатываем вопрос создания областного закона о конкуренции на территории Московской области. Это закон о комплаенсе», – сказал Куимов по итогам заседания совета по содействию развитию конкуренции в Московской области.

По его словам, работа совета поможет выработать единые правила, которые будут регулировать взаимоотношения между предприятиями региона, а также позволят избежать появления монополий в условиях конкурентного рынка.

«В бизнесе и в хозяйственной сфере все стремятся к монополии. <...> Как только хозяин фирмы добивается монополии, он становится врагом конкуренции. Поэтому то, что сегодня делает комитет, вырабатывает те правила игры, которые должны быть едиными на территории Московской области, это очень важно», – подчеркнул Куимов.