РИАМО - 26 фев. Президент РФ Владимир Путин согласился с проведением общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию 22 апреля 2020 года, передает ТАСС.

«Путин согласился с проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля», – говорится в сообщении.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект, касающийся поправок к Конституции. Первое чтение документ прошел 23 января, после чего по нему поступили предложения, которые собираются включить в законопроект ко второму чтению.

Путин ранее заявил, что поступило уже порядка 900 предложений об изменении Конституции.