РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Профилактическая игра «Знатоки права» прошла в среду в Люберецком техникуме имени Ю.А. Гагарина, в ней участвовали студенческие команды из учебных корпусов образовательного учреждения, сообщила директор техникума Ольга Клубничкина.

«Четыре команды из учебных корпусов «Красково», «Угреша», «Гагаринский» и «Центральный» соревновались в знаниях Конвенции о правах ребенка. Самым интересным моментом игры оказались домашние задания, в которых ребята инсценировали сказку и определили, какие противоправные действия совершили ее персонажи», - сказала Клубничкина.

Правонарушения из сценок в рамках административного, гражданского и уголовного права комментировал член жюри - следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ по Московской области Александр Богданов.

Игра организована управлением по работе с молодежью администрации Люберец совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа.