РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В подмосковном Подольске возле ДК «Октябрь» 29 февраля во время празднования Широкой Масленица выступят фолк-группа «Ярмарка» и ансамбль канатаходцев «РосЭкстрим», сообщается в группе ДК в соцсети «ВКонтакте».

«29 февраля на площади ДК «Октябрь» (генерала Еремеева) с 12:00 до 15:00 пройдут массовые народные гуляния. Гостей праздника ждет обширная и вкусная программа, а также фолк-группа «Ярмарка» и ансамбль канатаходцев «РосЭкстрим», - говорится в сообщении.

В программе песни и пляски в исполнении творческих коллективов ДК, каша и блины, традиционные массовые игры и забавы, интерактивы, мастер-классы, ярмарка.