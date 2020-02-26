РИАМО - 26 фев. С 1 марта в России будет приостановлено авиационное сообщение с Южной Кореей, это коснется всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщает Nation News.

«До вывоза всех россиян из Южной Кореи, в которой началась новая вспышка коронавируса, «Аэрофлот» будет летать в страну, а «Аврора» работать в режиме чартерных рейсов», – отмечается в материале.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь подтвердилась у 81 тысячи человек. Порядка 2,7 тысячи пациентов скончались, свыше 30 тысяч человек вылечились.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии российской границы для граждан Китая с 20 февраля.