РИАМО - 26 фев. Роспотребнадзор велел собственникам торговых центров, культурных и транспортных объектов в столице проводить чаще дезинфекцию помещений из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Роспотребнадзор отправил владельцам объектов, где происходит массовое скопление людей, предписание, в котором призывает усилить дезинфекционный режим. Поручение коснулось образовательных, социальных учреждений, спортивных, транспортных и культурно-массовых объектов, торговых центров и торговых сетей, мест общественного питания и объектов ЖКХ.

«На таких объектах необходимо несколько раз в день проводить уборку», – отмечается в материале.

Также в документе говорится о необходимости обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолетовых бактерицидных облучателей, о хранении одноразовых медицинских масок в таком количестве, чтобы хватило для использования во время работы при смене масок не реже одного раза в три часа.

В ведомстве заявили, что такие меры необходимы, чтобы обеспечить общественную безопасность и поддерживать санитарное состояние объектов, а также соблюдать правила личной гигиены.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь подтвердилась у 81 тысячи человек. Порядка 2,7 тысячи пациентов скончались, свыше 30 тысяч человек вылечились.