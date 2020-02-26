РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. В подмосковном Подольске в деревне Матвеевское построят комплекс по переработке и консервированию овощей, там планируют создать 30 новых рабочих мест, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Получено разрешение на строительство производственного комплекса ООО «Алмалык» в городском округе Подольск на территории деревни Матвеевское. Там начинается строительство комплекса по переработке и консервированию овощей. Планируемый объем инвестиций составит около 45 миллионов рублей. Также планируется дополнительно создать 30 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.

Ранее министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию цеха по производству восточных сладостей в рамках реконструкции производственного комплекса, расположенного в деревне Матвеевское на улице Оборонная, дом №6.

В результате реконструкции производственного комплекса было создано порядка 70 новых рабочих мест. В трехэтажном здании на площади 5,98 тысячи квадратных метров разместились производственная, складская и административно-бытовая зоны. На прилегающей территории обустроены подъездные пути и стоянка для транспорта.

Застройщик объекта – ООО «Анатолия». Объем инвестиций составил порядка 300 миллионов рублей.