РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Замглавы администрации Подольска по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк отметил необходимость обустройства полосы разгона на Варшавском шоссе к улице Академика Доллежаля, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в среду прошло заседание комиссии по дорожному хозяйству и транспорту общественной палаты округа и рабочей группы общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Среди участников были советник министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Юрий Шутов, представители ГБУ «Мосавтодор», «РУАД №4», администрации округа и другие. В ходе встречи Гребенюк рассказал об участках дорог, требующих внимания.

«Улично-дорожная сеть Подольска составляет около 750 километров, из которых 186 – региональные. Наибольшую озабоченность вызывает установленное в округе тросовое ограждение, в частности, его обслуживание. Также ряд автобусных остановок, постановленных ранее, находятся в неудовлетворительном виде. Помимо этого, есть объекты, которые требуют особого внимания. На данные участки жалуются горожане чаще всего. В частности, требуется обустройство полосы разгона и примыкания к улице Академика Доллежаля автодороги А-101 (Варшавское шоссе – ред.) в Кузнечиках», – сказал Гребенюк.

Он также отметил, что необходимо построить тротуары от остановки «Фетищевская улица» по автодороге А-101 до улицы Генерала Варенникова, от деревни Лемешово до городского кладбища, а также обустроить тротуар и освещение на автодороге Подольск – Докукино. Помимо этого, требуют ремонта настил пешеходной части моста у деревни Яковлево, автодорога Дубровицы – Мечта.

«Необходимо расширить дорогу от поселка Дубровицы до деревни Студенцы и построить тротуар до деревни Луковня. Причем отмечу, что по вопросу расширения участка дороги от поселка Дубровицы до деревни Студенцы в текущем году будут проводиться проектные работы, а в 2021 – расширение проезжей части. Однако нужно отметить необходимость создания освещения и тротуаров», – добавил Гребенюк.

Вопросы касались и состояния региональных дорог в микрорайоне Климовск, а также замены бортового камня, уборки прилегающей территории и многого другого.

Как отметил советник министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Юрий Шутов, подобное заседание в округе проводилось впервые. Все вопросы, поднятые в ходе встречи, будут переданы в правительство Московской области, главе округа и будут взяты в работу.