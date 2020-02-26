РИАМО - 26 фев. Пять земельных участков в деревне Киселевка новой Москвы объединят в одну территориальную зону и отдадут под индивидуальное жилищное строительство, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Общая площадь объединенного участка составит 2,1 гектара. Здесь можно построить объекты площадью 8 400 квадратных метров.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании 20 февраля 2020 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: поселение Десеновское, деревня Киселевка (НАО). Здесь одобрили размещение объектов индивидуального жилищного строительства», - говорится в материале.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, ГЗК приняла решение объединить пять земельных участков в одну территориальную зону и установить для нее основные виды разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.