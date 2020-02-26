РИАМО - 26 фев. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Никита Данилкин успешно выступил на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Соревнования проходили в Рязани с 17 по 21 февраля.

«Никита Данилкин занял третье место в весовой категории до 68 килограммов», - говорится в сообщении.

Также юному самбисту удалось выполнить норматив на звание мастера спорта.

В состязаниях приняли участие 469 человек из 58 субъектов Российской Федерации, из них 291 юниоров и 178 юниорок. Поддержать спортсменов пришло около 400 зрителей.