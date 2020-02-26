РИАМО - 26 фев. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя, обвиняемого в превышении должностных полномочий, получении взятки и мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Следователи полагают, что обвиняемый в период работы в должности главы администрации Клинского района позволил ввести в эксплуатацию шесть недостроенных многоквартирных домов. Также экс-глава получил взятку от застройщиков в виде строительных работ на сумму не менее 20 миллионов рублей. Кроме того, Постригань вместе с подельниками обвиняется в мошенничестве, присвоении, растрате и легализации имущества, добытого преступным путем.

«Бывший чиновник вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов наложили арест на его земельные участки, здания и гостиницу в Испании. Все это имущество будет переведено в доход государству.

Постригань возглавлял Клинский район в 1992-2014 годах, после чего еще три года был местным депутатом.