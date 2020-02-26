РИАМО - 26 фев. Согласно постановлению правительства РФ, эксперимент по тестированию беспилотного транспорта на территории Подмосковья планируют начать с 1 марта 2020 года, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Провести эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств на территориях <…> Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарских областей, Чувашской республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края и Санкт-Петербурга – с 1 марта 2020 года по 1 марта 2022 года», – говорится в документе.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

С 2018 года беспилотный транспорт испытывали только на территории Москвы и Татарстана.