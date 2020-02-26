РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 фев. Юные посетители библиотеки №1 городского округа Мытищи посетили урок-спектакль «Абвгдейка – волшебная страна», сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

В среду в библиотеке №1 был проведен урок-спектакль, в ходе которого юные читатели встретились со многими буквами, прочитали веселые стихи, ответили на вопросы викторины и поиграли, принимая участие в разных конкурсах.

«Для чего встреча была проведена именно в такой интересной интерактивной форме? Во-первых, чтобы вызвать у юных читателей эмоциональный отклик на происходящее и сформировать радостное настроение при посещении библиотеки. Во-вторых, чтобы расширить поле активной творческой мыслительной деятельности девчонок и мальчишек, а также развить слух и речь детей, обогатив их лексику и помогая ориентироваться в звуковой системе родного языка. В-третьих, на основе активного общения развиваются и коммуникативные способности», – говорится в сообщении.

Развивающие мероприятия проходят в библиотеке №1 по адресу: город Мытищи, микрорайон Перловка, улица 1-я Крестьянская, дом №4. Справки по телефону: 8(495)581-10-88.