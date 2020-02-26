РИАМО - 26 фев. Спортсменки из Дмитровского округа Влада Румянцева, Анастасия Мищенко, Ирина Рязанова и Александра Кардапольцева приняли участие в первенстве мира по керлингу среди молодежных команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Девушки выступили в составе сборной России и помогли завоевать бронзу.

«В борьбе за медали среди юниорок участвовало 10 команд со всего мира», - говорится в сообщении.

Соревнования проходили в Красноярске.