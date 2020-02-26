РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. Строительство школы на улице Мира обсудили на заседании в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

На совещании в администрации Мытищ рассмотрели вопрос реализации инвестиционного договора, заключенного с ООО «Стройтекс-Недвижимость» в части проектирования и строительства общеобразовательной школы на 1 100 мест по адресу: Мытищи, улица Мира. Провел совещание глава округа Виктор Азаров.

«На встречу были приглашены представители компании застройщика, которые сообщили, что по проекту типовую школу не получилось спроектировать. Из-за сложности конфигурации участка создается индивидуальный проект, это необходимо для того, чтобы сохранить увеличение мощности учебного учреждения. Проектированием занимается Мытищинская проектная мастерская. На сегодняшний день выполнены планировки, которые находятся на утверждении в Главархитектуре», - говорится в сообщении.

Новое учебное учреждение рассчитано на 1 100 мест, и оно сможет разгрузить ближайшие к нему гимназию №17 и школу №25. Выход на экспертизу проекта запланирован в апреле этого года.

«Данная тема остается на контроле, и очередное совещание по строительству школы на улице Мира назначено на конец марта 2020 года», - отметил Азаров.