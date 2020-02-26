РИАМО - 26 фев. Президент России Владимир Путин поручил министерству внутренних дел РФ жестко пресекать любые факты произвола, фальсификаций и прямого подлога, а также увольнять работников, которые преступают закон, сообщает РИА Новости.

В среду состоялось расширенное заседание коллегии МВД, где Путин поручил сотрудникам ведомства предпринять дополнительные действия в рамках досудебной стадии уголовного судопроизводства, обеспечить соблюдение законности в работе органов дознания и предварительного следствия.

«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко», – сказал Путин.

Он добавил, что необходимо предпринять меры для устранения подобной деятельности и увольнять недобросовестных сотрудников, которые нарушают закон.

Путин также отметил, что нужно следить за сроками уголовного судопроизводства, чтобы они были разумными.