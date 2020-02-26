РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 фев. Глава Королева Александр Ходырев вручил паспорта более 20 школьникам, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Вручение паспортов прошло в отделе ЗАГС в среду. На торжественной церемонии присутствовали глава города Александр Ходырев, ветеран, участник Великой Отечественной войны Владислав Сергеевич Белоусов, замначальника Главного управления ЗАГС Московской области Алексей Антошкин, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, замначальника отдела по вопросам миграции - начальник отделения по паспортном работе подполковник полиции Жанна Плетнева, летчик-космонавт, герой Юрий Усачев, школьники и их родители.

«С сегодняшнего дня вы становитесь полноценными гражданами Российской Федерации, этот день надолго останется в вашей памяти. Неслучайно мы проводим вручение в такой торжественной обстановке, это действительно очень важный, волнительный, исторический день в вашей жизни и в жизни ваших родителей. Относитесь к паспорту серьезно, это главный документ в вашей жизни», - сказал Ходырев.

Всего в среду 21 школьник получил паспорт гражданина Российской Федерации. Вместе с паспортом ребятам вручили поздравительный адрес губернатора Московской области и приглашение в отдел Новейшей истории музейного объединения Королева.