РИАМО - 26 фев. Российский телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант пошутил над идеей первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко ввести запрет на татуировки, сообщает Газета.ru.

Ургант высказал свое предположение, что Онищенко был намерен пойти на концерт певицы Наргиз, которая, как известно, неравнодушна к татуировкам.

«Ощущение, что Геннадий хотел пойти на концерт Наргиз Закировой, но прямо перед ним двери закрылись», — сказал Ургант в эфире телешоу «Вечерний Ургант».

Ранее Онищенко отметил, что желание сделать татуировку возникает из-за переизбытка половых гормонов, поэтому политик с осуждением высказался по поводу матерей, которые имеют татуировки, и предложил их запретить на территории РФ.