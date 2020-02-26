РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Председателя регионального общественного совета федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Юлию Белехову наградили знаком труда Мособлдумы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в администрации Люберец прошло заседание общественного совета партпроекта «Городская среда». На мероприятии присутствовали депутат Госдумы РФ Лидия Антонова, депутат Московской областной думы Игорь Коханый, глава городского округа Владимир Ружицкий, заместитель министра благоустройства Московской области, член регионального общественного совета федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Алексей Беловодов.

«Юлия Александровна награждается знаком Московской областной думы за труды. Спасибо за работу», - сказал Коханый.