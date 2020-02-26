РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. Студент 3 курса Московского государственного областного университета в Мытищах занял 2 место в открытом турнире по киберспорту, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

24 февраля во Дворце молодежи городского округа Мытищи прошел Открытый турнир по киберспорту, посвященный Дню защитника Отечества. Студент 3 курса факультета романо-германских языков МГОУ Егор Алпатов занял 2 место.

«Раньше я участвовал в киберспортивных турнирах по Фифе, но далеко я не забирался. В этот раз получилось взять второе место, хотя я изначально не верил в себя. Однако я поймал кураж, выиграв все матчи в группе и заняв первое место с разницей забитых и пропущенных мячей 15:2. Затем были матчи на вылет, там вторых шансов уже не было. Я спокойно прошел до финала, трижды победив в трех матчах. Затем в финале я проиграл со счетом 2:3, пропустив на 84 минуте. И все же я не расстроен, так как для меня это первые медали», - сказал Алпатов.

По словам студента, его порадовали отзывчивые организаторы и волонтеры. Ему было интересно поучаствовать в турнире. Теперь он надеется, что получится съездить в следующий раз.