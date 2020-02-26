РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. Новым членам местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Мытищи вручили партийные билеты в рамках политсовета, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В среду в местном отделении партии «Единая Россия» городского округа Мытищи прошло очередное заседание политсовета. Секретарь отделения Андрей Гореликов начал мероприятие с обсуждения кандидатур депутатов мытищинского совета депутатов, которые будут курировать объекты, реализуемые в рамках национальных проектов, государственных и муниципальных программ в Мытищах. Завершился политсовет по традиции вручением партбилетов новым членам партии», - говорится в сообщении.

В Московской областной думе каждый депутат курирует подобные программы в своем закрепленном округе. На политсовете присутствовал первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин, который несколько лет курирует Мытищи.

«Я веду два блока направлений, это личные проекты, которые я инициировал и большие государственные проекты. Сейчас у меня на особом контроле дорога Осташковское шоссе - Ульянково, срок реализации - 2021 год; дорога Виноградо-Болтино – Тарасовка, срок - 2022 год; реконструкция Афанасовского шоссе, путепровод улица Фрунзе – улица Мира. Совсем скоро мы сдадим поликлинику на Олимпийском проспекте. Также продолжается строительство новых детских и спортивных площадок. В 2015 году я стал директором мытищинского парка, посмотрите как он изменился в лучшую сторону. Также сейчас мы занимаемся Мытищинским лесопарком. Дел очень много и только объединившись все вместе мы достигнем результатов», - сказал Чаплин.