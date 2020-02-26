РИАМО - 26 фев. Начался прием заявок для производителей тематических товаров на фестивали «Вам, Любимые» и «Крымская весна» цикла городских уличных мероприятий «Московских сезонов», говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«К участию во всех этих фестивалях приглашаются производители тематических товаров – индивидуальные предприниматели и компании, – а также предприятия общественного питания, готовые предложить вниманию гостей самые вкусные и необычные блюда и напитки», – говорится в сообщении.

Фестиваль «Вам, Любимые» пройдет с 7 по 9 марта и будет посвящен Международному женскому дню, а с 14 по 22 марта в столицу вновь придет «Крымская весна».

Вскоре также начнется прием заявок на участие в детском празднике творчества и знаний «Большая перемена» и экологическом фестивале «Эко-фест», которые состоятся 28–29 марта и с 4 по 12 апреля соответственно.

Участие в весенних фестивалях москвичи смогут принять на площадках «Московских сезонов» в самом центре столицы — на Манежной площади, площади Революции и переходе между ними, на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, в Камергерском переулке, а также на столичных бульварах — Тверском, Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском.

Производители смогут представить свою продукцию в рамках мероприятий бесплатно. Для стартапов и опытных предпринимателей это отличный шанс рассказать о своих товарах огромной аудитории горожан и туристов.