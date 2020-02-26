РИАМО - 26 фев. В подмосковной Ивантеевке госпитализировали мужчину с ножевым ранением живота, по подозрению в причинении телесных повреждений задержали женщину, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой за совершенное преступление установили и доставили в отдел полиции гражданку 1993 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».