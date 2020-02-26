РИАМО - 26 фев. В квартире в подмосковном Долгопрудном нашли тело мужчины с колото-резаными ранениями груди, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Убитого мужчину 1969 года рождения обнаружили в квартире на Комсомольской улице.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой за совершенное преступление установили и доставили в следственный отдел по городу Химки гражданина 1989 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».