РИАМО - 26 фев. На данный момент ведутся переговоры с 10 компаниями, которые могут получить статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кашира», при этом три из них уже подали документы для представления на экспертный совет, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«Можно говорить, что у нас есть 10 потенциальных резидентов, три из которых сейчас уже подали заявки на экспертный совет. С остальными мы ведем активную работу и надеемся, что, как минимум, двое из них до конца года тоже на экспертный совет свои заявки подадут», - сказал Хромов.

Он отметил, что часть из этих потенциальных резидентов занимаются производством строительных материалов, а также пищевыми продуктами и энергетическим оборудованием.

«Первый резидент точно начнет (строительство в середине года – ред.) – это расширение тепличного комплекса. А двое других сейчас ведут проектирование. Надеемся, что они к середине года закончат проектирование и получат разрешение на стройку», - добавил Хромов.

В среду заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов встретился с представителями бизнеса в доме регионального правительства.